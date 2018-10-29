В Италии объявлен наивысший уровень погодной опасности

Рим, , 08:18 — REGNUM В ряде областей Италии объявлен наивысший уровень опасности из-за непогоды, сообщает ANSA.

Так, «красный» уровень опасности был объявлен в пяти регионах: Лигурия, Ломбардия, Трентино — Альто-Адидже, а также в Венето и Фриули — Венеция-Джулия.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате оползня в Италии погибли четыре человека, ЧП произошло в ночь на 28 октября в регионе Калабрия. Трое погибших были рабочими, четвертый — местный предприниматель.

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