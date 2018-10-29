В Албании спасены животные из «худшего зоопарка Европы»

Фиери, Албания, , 08:16 — REGNUM Правозащитная организации «Четыре лапы» при помощи властей Албании спасла животных из «худшего зоопарка Европы», пишет газета Kronen Zeitung.

28 октября организация с участием полиции и представителей министерства туризма и окружающей среды Албании силой открыла двери зоопарка Safari Park Zoo в городе Фиери. Владелец зоопарка при этом не появился.

Защитники животных спасли из клеток 12 четвероногих, чье здоровье было в плачевном состоянии: это три льва, трехногий медведь, зебра, лиса, водяной козёл, черепаха, благородный олень и три лани. Животным будет оказана помощь профессиональных ветеринаров в столице Албании Тиране.

«Четыре лапы» боролись с владельцем зоопарка с 2015 года. Но о ситуации с животными, содержавшимися в ужасных условиях, общественности стало широко известно только в этом месяце.