Понедельник, 29 Октября 2018 года
09:58:13 МСК

В Албании спасены животные из «худшего зоопарка Европы»

Общество

Полиция и правозащитники силой взломали ворота зоопарка

Фиери, Албания, 29 октября 2018, 08:16 — REGNUM  Правозащитная организации «Четыре лапы» при помощи властей Албании спасла животных из «худшего зоопарка Европы», пишет газета Kronen Zeitung.

28 октября организация с участием полиции и представителей министерства туризма и окружающей среды Албании силой открыла двери зоопарка Safari Park Zoo в городе Фиери. Владелец зоопарка при этом не появился.

Защитники животных спасли из клеток 12 четвероногих, чье здоровье было в плачевном состоянии: это три льва, трехногий медведь, зебра, лиса, водяной козёл, черепаха, благородный олень и три лани. Животным будет оказана помощь профессиональных ветеринаров в столице Албании Тиране.

«Четыре лапы» боролись с владельцем зоопарка с 2015 года. Но о ситуации с животными, содержавшимися в ужасных условиях, общественности стало широко известно только в этом месяце.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Жестокое обращение с животными и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить