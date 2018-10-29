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Пограничники не пустили на Украину солисток российской группы «2Маши»

Общество

Концерт в Харькове не состоялся

Киев, 29 октября 2018, 08:15 — REGNUM  Ближайшие три года участницы музыкальной группы «2Маши» не смогут посетить Украину, заявили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины, сказано 27 октября на официальном сайте ведомства.

Гражданки России планировали провести концерт в одном из развлекательных заведений Харькова, но были задержаны в поезде «Москва — Кривой рог».

Пограничники выяснили, что артистки неоднократно посещали Крым, что с точки зрения Украины является нарушением закона.

Напомним, ранее погранслужба Украины выдворила российского актёра Дмитрия Бедерина за «незаконные» визиты в Крым.

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