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Зимой на ВДНХ появятся новые экзотические развлечения‍

Общество

Это керлинг и юкигассен

Москва, 29 октября 2018, 08:03 — REGNUM  Новый зимний сезон на ВДНХ с развлечениями для жителей и гостей Москвы откроется 30 ноября. Посетителей ждет множество разнообразных мероприятий, сообщается на портале градоначальника.

На ВДНХ откроется самый большой в мире каток и тюбинговая горка. Кроме того, по словам мэра Москвы Сергей Собянина, появятся и новые экзотические для России развлечения — керлинг и юкигассен (это японская командная игра в снежки).

В мэрии уточнили, что в зимнем сезоне 2018−2019 гг. во всех округах Москвы будет открыто порядка 1,5 тыс. катков с искусственным покрытием и натуральным льдом.

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Как сообщало ИА REGNUM, большой каток ВДНХ площадью более 20 тыс. кв. метров расположится на Главной аллее — от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие». Ледовыми дорожками также окружены фонтаны ВДНХ. Одновременно каток может принять почти 5 тыс. посетителей.

Ранее на эту тему: В Москве на ВДНХ открыли огромный ледовый каток

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