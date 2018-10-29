Томский госуниверситет представил свои онлайн-курсы в Париже

Томск, , 07:49 — REGNUM Систему онлайн-обучения, разработанную в Томском государственном университете (ТГУ), представила на конференции в Париже директор ИДО и САЕ «Институт человека цифровой эпохи» Галина Можаева. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба вуза.

Представитель российского вуза выступила на III международной конференции «Партнерство Франции и России: цифровая революция и инновационные технологии». Эта площадка по обмену опытом позволила специалистам французских и российских учебных заведений обсудить опыт внедрения технологий смешанного обучения. Отмечается, что в работе мероприятия приняли участие представители Школы менеджмента Гренобля, Университета Авиньона, Центральной высшей школы Парижа, ТГУ, ВШЭ, РАНХиГС.

Как пояснила Можаева, среди ключевых тем конференции были представлены трансформация университетов России и Франции и подготовка кадров для цифровой экономики. По ее словам, оба процесса взаимосвязаны, а «цифра» кардинально меняет мир и образование. Поэтому появляется модель цифрового университета, который использует в обучении новые инструменты.

Отмечается, что Томский госуниверситет начал развивать технологии в области электронного обучения более 20 лет назад и накопил за это время большой опыт. Сегодня у вуза более 60 собственных онлайн-курсов на крупнейших образовательных платформах, они активно используются при подготовке студентов и аспирантов вуза. В настоящее время ТГУ тиражирует полученный опыт внедрения массовых открытых онлайн курсов, помогает сибирским вузам внедрять цифровые технологии.

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