Прокуроры потребовали смертной казни для питтсбургского стрелка

Питтсбург, США, , 07:42 — REGNUM Для жителя штата Пенсильвания Роберта Бауэрса, устроившего стрельбу в синагоге города Питтсбург, прокуратура штата добивается высшей меры наказания. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что министру юстиции США Джеффу Сешнсу направлен соответствующий запрос. Ранее стало известно, что из 29-ти предъявленных Бауэрсу пунктов обвинений по 22-м 46-летнему мужчине может грозить смертная казнь.

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Как сообщало ИА REGNUM, суд над злоумышленником, убившим в синагоге Питтсбурга 11 человек и ранившим еще шестерых, состоится 29 октября. Отметим, мужчина, в ходе и после нападения выкрикивавший антисемитские лозунги, в итоге сдался стражам порядка и в настоящее время госпитализирован.

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