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Опрос: 72% французов считают, что их покупательная способность снизилась

Общество

Для 22% респондентов покупательная способность оставалась стабильной и только для 6% — увеличилась

Париж, 29 октября 2018, 07:29 — REGNUM  Согласно новому опросу французского института общественного мнения, 72% французов считают, что их покупательная способность снизилась со времени последних президентских выборов в мае 2017 года, сообщает Аtlantico.

Для 22% респондентов покупательная способность оставалась стабильной и только 6% респондентов указали, что их покупательная способность увеличилась.

Издание отмечает, что 84% французов считают, что политика президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа не позволит им улучшить свою покупательную способность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доля французов, выступающих против ядерной энергии, растет. Согласно данным интернет-опроса, 53% респондентов заявили, что они выступают против производства энергии атомными электростанциями.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: 53% французов выступают против ядерной энергии

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