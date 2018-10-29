В Китае рейсовый автобус рухнул в реку Янцзы, есть погибшие

Тяньцзинь, Китай, , 06:48 — REGNUM Как минимум один человек погиб в результате падения автобуса в реку Янцзы, которое произошло утром 28 октября на мосту через реку в городе Чунцине, сообщает агентство Синьхуа.

По информации дорожной полиции, рейсовый автобус №22 столкнулся с впереди идущим автомобилем прежде, чем рухнуть с моста в самую длинную в Поднебесной реку. Трагедия произошла в 10:00 по местному времени. Количество пассажиров, находившихся в автобусе на момент крушения, неизвестно. Спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года внедорожник с 11 пассажирами влетел в толпу в городе Хэндун провинции Хунань. 44 человека получили ранения.

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