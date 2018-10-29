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В Китае рейсовый автобус рухнул в реку Янцзы, есть погибшие

Общество

Трагедия произошла в 10:00 по местному времени

Тяньцзинь, Китай, 29 октября 2018, 06:48 — REGNUM  Как минимум один человек погиб в результате падения автобуса в реку Янцзы, которое произошло утром 28 октября на мосту через реку в городе Чунцине, сообщает агентство Синьхуа.

По информации дорожной полиции, рейсовый автобус №22 столкнулся с впереди идущим автомобилем прежде, чем рухнуть с моста в самую длинную в Поднебесной реку. Трагедия произошла в 10:00 по местному времени. Количество пассажиров, находившихся в автобусе на момент крушения, неизвестно. Спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года внедорожник с 11 пассажирами влетел в толпу в городе Хэндун провинции Хунань. 44 человека получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв наезда внедорожника на толпу в Китае выросло до 11

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Дорожно-транспортные происшествия
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