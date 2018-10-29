Второй этап конкурса «Великие имена России» продлен до 30 октября

Москва, , 02:56 — REGNUM Решение продлить до 30 октября второй этап конкурса «Великие имена России» приняли организаторы проекта. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты (ОП) РФ. Конкурс по присвоению российским воздушным гаваням имен выдающихся людей продлен после присоединения к нему Калуги и Пензы. Ранее стало известно об участии в проекте столиц Чукотки и Чувашии — Анадыря и Чебоксар. В ближайшее время на сайте проекта появятся списки имен-претендентов для названия калужского и пензенского аэропортов. Организаторы конкурса пошли навстречу пожеланиям жителей указанных регионов и расширили список участников, пояснили в ОП РФ. Как сообщало ИА REGNUM, две трети российских граждан считают, что аэропорты должны носить имена выдающихся военных и ученых. Примерно четверть респондентов, по данным ВЦИОМ, хотели бы видеть в названии аэропорта имена деятелей культуры и искусства, а 11% опрошенных — за присвоение воздушным гаваням имен выдающихся рабочих.

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