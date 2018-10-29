Ведущий «Модного приговора»: финские женщины за модой не следят

Москва, , 02:43 — REGNUM Историк моды Александр Васильев прокомментировал заявление финской журналистки Черстин Крунвалль о том, что программа «Модный приговор» унижает достоинство женщин. Переодевания и макияж не являются для финских женщин привычкой, отметил Васильев в интервью телеканалу «Звезда».

Ведущий «Модного приговора» отметил, что в отдельных выпусках могут иметь место унизительные для женщин эпизоды, однако правилом программы это не является. Шоу посвящено «переодеванию», а не унижениям.

Что касается финской журналистки, то ей, как и большинству её соотечественниц, чуждо следование моде. Российские женщины, напротив, тщательно следят за одеждой, обувью и макияжем, считает Васильев.

«В глазах финки все это выглядит дико — зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются?» — отметил телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль рассказала об ужасе и недоумении, испытанных ею после просмотра российского телешоу «Модный приговор». Эксперты в студии и зрители всегда занимают сторону «обвинителя» — супруга участницы, что ставит женщину в проигрышное положение, отметила она.

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