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В Москве 29 октября ограничат движение на время прощания с Караченцовым

Общество

Прощание со знаменитым артистом состоится в театре «Ленком» с 9:00 до 13:00 мск

Москва, 29 октября 2018, 02:20 — REGNUM  В районе театра «Ленком» 29 октября ограничат движение автомобильного транспорта. В это время пройдет церемония прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Прощание со знаменитым артистом состоится в театре «Ленком» с 9:00 до 13:00 мск. На этот период ограничат движение транспорта по Малой Дмитровке от Большого Путинковского до Успенского переулка.

Похороны Караченцова начнутся в 14:00 на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Караченцов ушел из жизни 26 октября в возрасте 73 лет. На следующий день актеру должно было исполнится 74 года.

Театру «Ленком» артист посвятил десятилетия творчества. В 1967 году Караченцов был направлен в Московский театр имени Ленинского комсомола по распределению после окончания Школы-студии МХАТ.

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