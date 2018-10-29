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Новый караван мигрантов направился из Сальвадора в США

Общество

В караване на данный момент находится 300 человек

Сан-Сальвадор, 29 октября 2018, 01:30 — REGNUM  Очередной караван мигрантов сформирован в Сальвадоре и направляется в США, 29 октября передает агентство Associated Press.

В караване, который собрался в столице Сальвадора, на данный момент находится 300 человек. Ожидается, что по пути в США, как и в случае прежних караванов, к ним присоединятся тысячи мигрантов.

В настоящий момент караван мигрантов численностью 4000 человек находится в южной части Мексики, второй, чуть меньший по численности, вблизи мексиканской границы.

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