СМИ: Россия создаст вертолет, способный развивать скорость до 700 км/ч

Москва, , 19:49 — REGNUM Изображения нового вертолета России, разработкой которого якобы занимается конструкторское бюро «Камов», опубликовал журнал Defence Blog.

Судя по снимкам, на воздушном судне появятся крылья. Кроме того, шасси на вертолете будут убираться во время полета.

По версии журнала, разработчики нового вертолета, название которого пока не разглашается, в настоящее время занимаются улучшением скоростных и аэродинамических показателей.

Издание отмечает, что российский сверхсовременный вертолет сможет развивать скорость до 700 км/ч.

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