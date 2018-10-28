В Ленинградской области ожидается резкое понижение температуры до -13°C

Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM Понижение температуры до — 13 градусов ожидается в ночь с воскресенья на понедельник, 29 октября, в Ленинградской области. Об этом сообщила сегодня, 28 октября, пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как предупреждает ГУ МЧС, в связи с понижением температуры на дорогах Лениградской области ожидается гололедица, местами сильная.

В связи с ухудшением метеорологической обстановки в регионе повышается вероятность ДТП, в том числе крупных, вероятность увеличения случаев переохлаждения и обморожения людей, а также вероятность происшествий, связанных с заблудившимися людьми.

ГУ МЧС дало ряд рекомендаций для населения при резком понижении температуры. В частности, МЧС рекомендует воздерживаться от поездок и от похода в лес и выхода на воду, одеваться многослойно, чтобы избежать переохлаждения, избегать ношения металлических украшений и помнить о правильном питании. Водителям рекомендовано тщательно следить за техническим состоянием своих транспортных средств, особенно перед дальней дорогой.

Ранее сообщалось, что в Москве в последние дни октября ожидаются дневные заморозки.

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