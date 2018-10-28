Жертв синайской катастрофы помянули в Петербурге акцией «Живой самолет»

Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Накануне третьей годовщины авиакатастрофы российского самолета в Египте, в которой погибли 224 человека, родственники жертв трагедии провели необычную акцию памяти на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Они назвали ее «Живой самолет».

Люди нарисовали на песке силуэт самолета и встали внутри него с портретами своих погибших родных в руках. Причем, расстановка участников акции соответствовала тем местам, которые занимали в салоне и кабине самолета погибшие пассажиры и члены экипажа.

Под скорбные звуки скрипки фотографии жертв самой крупной катастрофы в истории отечественной авиации участники акции подняли над головой, образуя очертания самолета в натуральную величину.

«Для того, чтобы выстроить полностью контур самолета, с крыльями, нам не хватило участников, — говорится в сообщении по итогам акции в группе Благотворительный фонд «Рейс 9268» в соцсети. — Несмотря на это, мы благодарны всем неравнодушным <…> в целом считаем — памятная акция прошла успешно, люди поддержали нас, фотографии всех погибших участвовали. Мы хотим, чтобы жители страны никогда не забывали об угрозе терактов и о беззащитности своих жизней».

Родственники погибших, пришедшие сегодня на Марсово поле, напомнили о том, что за эту страшную катастрофу, ставшую следствием теракта, так никто и не ответил ни в аэропорту Шарм-эль-Шейха, где на борт российского лайнера заложили бомбу, ни в других местах. Люди требуют завершения следствия, установления и справедливого наказания виновных в массовой гибели гражданских лиц, находившихся на борту А321.

Добавим, что 31 октября 2018 года, в день третьей годовщины трагедии, в Санкт-Петербурге в 07:14 начнется поминальная панихида в Троице-Измайловском соборе. В 9:00 состоится возложение цветов к Памятнику «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище. В 11:00 пройдут памятные мероприятия во Всеволожске (Ленобласть) у мемориала «Сад Памяти».

Самолёт Airbus A321 компании «Когалымавиа», следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом вскоре после вылета из египетского курортного города 31 октября 2015 года. Находившиеся на борту 224 человека, включая семерых членов экипажа, погибли.

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Большинство пассажиров трагического рейса были жителями Северо-Запада России, в основном из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Также на борту находились четверо граждан Украины и один гражданин Белоруссии.

Российские спецслужбы после расследования признали происшествие терактом: самолет был взорван в воздухе заложенной на борту бомбой. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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