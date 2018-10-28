В Боровском районе Калужской области убрано 20 мусорных свалок

Калуга, , 17:59 — REGNUM В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Боровском районе Калужской области за последний месяц было убрано 20 мусорных свалок.

Как сообщил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Калужской области Сергей Федосеев, к настоящему времени на территории муниципального района на интерактивной карте отмечено более 50 проблемных объектов, из которых ликвидировано не менее 30. Среди них: 10 свалок в муниципальном центре, четыре — в городе Ермолино, мусорные навалы в липовом парке около храма в селе Уваровское, свалка бытовых отходов в селе Красное и другие.

Между тем, Боровский район в течение долгого времени относился к территориям Калужской области, где число ликвидированных мусорных навалов оставалось на низком уровне. Работа по активной уборке несанкционированных свалок здесь началась после критики активистов Общероссийского народного фронта.

Так, по состоянию на август 2018 г. из 40 отмеченных свалок на территории муниципального района лишь девять значились в списке убранных. Общественники призвали местные власти более серьезно отнестись к решению столь важной проблемы.

«По состоянию на август практически все свалки, загоревшиеся на интерактивной карте зеленым цветом, были ликвидированы силами активистов Народного фронта, а местные власти занимали, скажем так, выжидательную позицию. Сейчас отношение заметно изменилось. Теперь многие свалки, отмеченные на интерактивной карте, исчезают еще до того, как активисты ОНФ успевают направить в администрацию муниципалитета соответствующее обращение. Количество убранных свалок в Боровском районе на данный момент составляет более половины из общего числа зафиксированных, и это свидетельствует о достаточно эффективной работе», — сказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Калужской области Сергей Федосеев.

Напомним, количество убранных свалок в Калужской области за время работы проекта Народного фронта «Генеральная уборка» начиная, с января 2017 года достигло 280. Всего на интерактивной карте на территории региона активные жители разместили без малого 600 проблемных объектов на которых помечены свалки мусора.