Воскресенье, 28 Октября 2018 года
18:12:07 МСК

Экипажи двух самолётов Северного флота провели воздушную разведку в Арктике

Общество

Плановый полёт был выполнен для получения информации о ледовой обстановке в арктических районах

Экипажи двух самолётов Северного флота провели воздушную разведку в Арктике
Иллюстрация: Osd.mil
Ту-142

Мурманск, 28 октября 2018, 17:53 — REGNUM  Плановый полёт с целью получения данных о ледовой обстановке в Арктике провели экипажи двух самолётов Ту-142 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Северного флота.

Лётчики совершили разведывательный полёт над Бараенцевым и Карским морями, а также над морем Лаптевых. Полученная в ходе разведки информация облегчит прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне для военных и гражданских судов.

Сообщается, что полёты в Арктике проходят в полном соответствии с международными правилами воздушного пространства. Перед полётом экипажи прошли специальную штурманскую подготовку в сложных метеоусловиях с учётом географического положения.

Отмечается, что главной особенностью полётов в арктических широтах является близость магнитного полюса Земли, следствием чего является наличие магнитных аномалий и частых магнитных бурь, из-за которых становится неустойчивым распространение радиоволн.

По этой причине радиосвязь становится неустойчивой, а применение бортовых радиотехнических приборов возможно лишь с существенными ограничениями.

Также полёты усложняет постоянно меняющаяся метеорологическая обстановка и однообразная безориетирная местность при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации. Подобные плановые полёты помогают лётчикам существенно улучшить уровень лётной подготовки.

Ранее сообщалось, что на Северном флоте состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием подводного аппарата АС-34 и его судна-носителя «Георгий Титов». В ходе тренировки экипаж подводного аппарата отработал маневрирование на воде и под водой, а также погружение на глубину. Кроме того, была выполнена рабочая проверка систем и механизмов АС-34.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие российской Арктики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить