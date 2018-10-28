Судебные приставы организовали День единого приема в Калужской области

Калуга, , 17:19 — REGNUM В Калужской области судебные приставы организовали День единого приёма граждан, сообщила 28 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

По её словам, в течении дня, жители региона обращались к приставам для разъяснения вопросов, которые находятся в рамках их компетенции. Основные проблемы, волнующие граждан касались — исполнения судебных решений о взыскании алиментов, наложения ареста и взыскание денежных средств с банковских счетов должников, порядка привлечения должников к административной и уголовной ответственности, снятия ареста с транспортных средств и исполнения решений судов неимущественного характера.

В Калуге прием граждан осуществлял главный судебный пристав области Иван Зубов, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также представители Общественного совета при УФССП. Приём проходил и во всех отделах судебных приставов, как в Калуге, так и в области — его провели старшие судебные приставы, их заместители и судебные приставы-исполнители.

Всего в ходе Дня единого приёма граждан к судебным приставам области обратились 487 граждан и представителей организаций, 38 из них были приняты руководством и начальниками отделов аппарата Управления. Наиболее сложные вопросы были взяты на контроль.

В рамках мероприятия, жители калужского региона смогли не только проконсультироваться, но и на месте оплатить долги через платежные терминалы. Всего по результатам Дня единого приёма граждан судебные приставы взыскали 619 тысяч рублей различных видов задолженностей.