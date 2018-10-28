Папа Римский Франциск извинился перед молодёжью от имени всех взрослых

Ватикан, , 16:19 — REGNUM За недостаточное внимание священнолужителей к проблемам молодых людей извинился перед молодёжью папа Римский Франциск в ходе воскресной мессы в Ватикане, сообщает 28 октября РИА Новости.

Понтифик извинился перед молодёжью от лица всех взрослых за то, что молодых людей не всегда слышат и слушают. Папа напомнил молодым людям о том, что их жизнь драгоценна для Бога и для церкви, потому что Бог молод и любит молодых, а церкви молодёжь помогает в движении вперёд.

Кроме того, в ходе проповеди понтифик высказал несколько критических замечаний в адрес тех католических священнослужителей, которые вместо слова Христова несут молодёжи свои собственный «ярлыки» и «рецепты».

После окончания мессы было оглашено «Послание синодальных отцов молодым», в котором содержался призыв участников Синода к молодёжи, как к олицетворению настоящего, стать «более светлым будущим». Также в Послании особо подчёркивалось, что мир и церковь остро нуждаются в энтузиазме молодых.

Напомним, что воскресная месса в Ватикане состоялась в Соборе святого Петра по случаю окончания Синода епископов Римско-католической церкви. Генеральная ординарная ассамблея Синода епископов проходила в Ватикане с 3 октября. В этот раз ассамблея была посвящена роли молодёжи в современном мире и в жизни церкви. В субботу, 27 октября, синоидальные отцы приняли Заключительный документ ассамблеи, состоящий из 127 статей, посвящённых различным вопросам в жизни католической церкви.