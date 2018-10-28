В Китае туристам запретят фотографироваться с пандами и кормить их

Пекин, , 14:39 — REGNUM Любые виды коммерческой деятельности, позволяющие туристам в Китае подходить близко к большим пандам были запрещены заповедникам и центрам, в которых содержаться эти животные, властями китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает 27 октября агенство Xinhua.

Управление лесного хозяйства провинции Сычуань опубликовало официальное постановление, согласно которому сотрудникам любых учреждений, где содержатся панды, запрещено организовывать любые коммерческие мероприятия, допускающие нахождение туристов в непосредственной близости от животных.

В частности, не позволяется фотографироваться с пандами за плату и кормление их.

Данный запрет региональные власти обосновывают тем, что, по данным учёных-зоологов, некоторые из болезней человека могут передаваться большим пандам.

Следует отметить, что панды являются символом Китая и находятся под особой охраной властей страны. Кроме того, панды занимают важное место в дипломатии Китая. Так, например, ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своего официального визита в Китай намеревался попросить власти страны «одолжить» больших панд на некоторый срок Японии. В случае положительного решения данного запроса Пекином это будет означать о готовности Китая наладить отношения с Японией.

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