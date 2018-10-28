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Принц Гарри принял участие в нескольких древних ритуалах народа маори

Общество

Ритуалы были совершены во время визита принца с супругой в Новую Зеландию

Принц Гарри принял участие в нескольких древних ритуалах народа маори
Barni1
Ритуал Маори

Веллингтон, 28 октября 2018, 13:02 — REGNUM  Сразу в нескольких древних ритуалах народа маори принял участие британский принц Гарри во время визита в Новую Зеландию. Об этом сообщается 28 октября на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Сначала принц Гарри принял участие в приветственном ритуале пофири, а затем в древней традиции уиро, призванной выяснить, с какими намерениями пришёл гость на землю народа маори.

Сообщение в соцсети сопровождается фотографией, где принц Гарри и три представителя народа маори сидят напротив друг друга, при этом Гарри одет в деловой костюм, в отличие от маори, одетых в набедренные повязки.

Ранее сообщалось, что принц Гарри прибыл в Новую Зеландию со своей супругой, Меган Маркл.

Напомним также, что до визита в Новую Зеландию принц Гарри с супругой посетили острова Фиджи. Этот визит членов королевской династии Великобритании стал первым с 2006 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Впервые за 12 лет: принц Гарри прибыл на Фиджи

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