Власти Аддис-Абебы введут систему ID-карточек для жителей города

Аддис-Абеба, , 21:01 — REGNUM Административное агентство регистрации актов гражданского состояния Аддис-Абебы сообщило, что в ближайшем будущем оно запустит систему цифровой идентификации лиц, проживающих в столице. Об этом сообщило 27 октября эфиопское новостное агентство The Ethiopian Herald.

Генеральный директор Агентства Зейнеба Шукур сказал, что на карте будет указано полное имя и гражданство жителей. Полная информация, такая как дата рождения, место рождения и тип крови, будет считываться только в штрих-коде в случае чрезвычайной ситуации и незаконных действий, совершенных в отношении жителей, поскольку она также будет поддерживать синхронизацию с отпечатком пальца владельца.

Согласно словам директора, новая цифровая идентификационная система, как ожидается, будет более безопасной, чем существующая, и сэкономит время при замене, если карточка будет потеряна или повреждена. Кроме того, это предотвратит дублирование карт с целью мошенничества.

Зенеба Шукур также подчеркнул, что помимо предотвращения незаконной деятельности цифровая идентификационная карточка будет способствовать укреплению национального единства, поскольку информация на идентификационной карточке будет указывать этническую принадлежность человека.