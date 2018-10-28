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Власти Аддис-Абебы введут систему ID-карточек для жителей города

Общество

Администрация эфиопской столицы выдаст жителям города цифровые идентификационные карты

Аддис-Абеба, 28 октября 2018, 21:01 — REGNUM  Административное агентство регистрации актов гражданского состояния Аддис-Абебы сообщило, что в ближайшем будущем оно запустит систему цифровой идентификации лиц, проживающих в столице. Об этом сообщило 27 октября эфиопское новостное агентство The Ethiopian Herald.

Генеральный директор Агентства Зейнеба Шукур сказал, что на карте будет указано полное имя и гражданство жителей. Полная информация, такая как дата рождения, место рождения и тип крови, будет считываться только в штрих-коде в случае чрезвычайной ситуации и незаконных действий, совершенных в отношении жителей, поскольку она также будет поддерживать синхронизацию с отпечатком пальца владельца.

Согласно словам директора, новая цифровая идентификационная система, как ожидается, будет более безопасной, чем существующая, и сэкономит время при замене, если карточка будет потеряна или повреждена. Кроме того, это предотвратит дублирование карт с целью мошенничества.

Зенеба Шукур также подчеркнул, что помимо предотвращения незаконной деятельности цифровая идентификационная карточка будет способствовать укреплению национального единства, поскольку информация на идентификационной карточке будет указывать этническую принадлежность человека.

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Зарубежная хроника
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