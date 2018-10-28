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Работников автотранспортного комплекса поздравил Владимир Путин

Общество

Профессиональный праздник отмечают работники автотранспортного комплекса

Работников автотранспортного комплекса поздравил Владимир Путин
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Автобусы

Москва, 28 октября 2018, 11:04 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 28 октября, на сайте Кремля.

Путин напомнил, что от функционирования автотранспортного комплекса зависят различные сферы жизни страны.

«Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей отечественной экономики», — пишет президент.

Он подчеркнул, что от динамичной и бесперебойной работы автотранспортного комплекса во многом зависит укрепление промышленного и аграрного потенциалов страны, а также развитие поселков, городов и целых регионов. Также оот автотранспортного комплекса зависит качество жизни и комфорт граждан России.

На сегодняшний день работники автотранспортного комплекса решают важные, стратегические задачи, связанные с модернизацией автомобильного парка, внедрением в эксплуатацию современной техники, которая бы отвечала новейшим стандартанам безопасности, надежности и экологичности.

Российский лидер уверен в том, что накопленный опыт и традиции работников автотранспортного комплекса, а также поддержка государства помогут добиться всех поставленных целей.

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Профессиональные праздники
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