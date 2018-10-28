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В ночь на 28 октября в Москве образовался первый снежный покров

Общество

Но зима ещё не вступила в свои права

В ночь на 28 октября в Москве образовался первый снежный покров
Василий Поленов. Ранний снег. 1891

Москва, 28 октября 2018, 10:33 — REGNUM  В Москве в ночь на 28 октября образовался первый снежный покров. Об этом сообщает погодный центр «Фобос».

Снегопад начался в столице в субботу, 27 октября, вслед за дождями. По данным синоптиков, к вечеру субботу Московской региона оказался на пути теплого фронтального раздела, который спровоцировал выпадение снега, местами довольно сильного.

В итоге в столице образовался первый в этом сезоне временный снежный покров.

Ночь температура воздуха опускалась до нуля градусов, но к утру она поднялась до +5−7 градусов Цельсия. После этого снежный покров растаял.

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