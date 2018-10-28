В Москве 28 октября ожидаются небольшой дождь и порывистый ветер

Москва, , 10:07 — REGNUM Небольшой дождь и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются 28 октября в Москве и Подмосковье, сообщает 28 октября сайт «Метеоновости».

«В Московском регионе, в его тыловой части, сегодня ожидается интенсивный рост атмосферного давления, порывистый ветер, местами до 15 метров в секунду, и небольшие дожди», — пишет метеорологическая служба и добавляет, что максимальная температура воздуха в столице составит +5 — +7С, а по области до +8С.

Подобные условия погоды не являются комфортными и могут сказаться негативным образом на самочувствии как метеозависимых, так и вполне здоровых людей. Особенно чувствительны к таким погодным условиям люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегетососудистой дистонией, атеросклеротическими нарушениями, а также с ослабленным иммунитетом и сниженными функциональными резервами организма.

Поэтому следует, а в дни с некомфортной погодой особенно строго, соблюдать все рекомендации врачей и систематически принимать назначенные ими лекарства. Также важно постараться нормализовать сон и полноценный отдых и не забывать о витаминах.