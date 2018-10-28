В США разыграли джекпот размером 750 миллионов долларов

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Джекпот американской лотереи Powerball, размер которого составлял около 750 млн долларов, разыгран в США, сообщает 28 октября The Associated Press.

Согласно данным агентства, это четвертый по величине джекпот за всю историю Соединенных Штатов, а два выигрышных билета проданы в Нью-Йорке и Айове. Выигрышные номера в билетах 8, 12, 13, 19 и 27 и Powerball 4.

Отметим, ранее сообщалось о том, что победитель, купивший выигрышный билет лотереи Mega Millions, стал обладателем джекпота 1,537 млрд долларов.