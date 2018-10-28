Екатеринбургский цирк: без директора и с «кризисным управляющим»

Екатеринбург, , 07:49 — REGNUM Должность директора Екатеринбургского государственного цирка будет сокращена через два месяца. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил заместитель генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков.

Напомним, сейчас цирк возглавляет народный артист РСФСР Анатолий Марчевский. У руля филиала Росгосцирка он находится с 1994 года. Однако ранее стало известно о том, что у него отозвана доверенность. Временным руководителем назначен советник гендиректора Росгосцирка Александр Авраменко. Ему доверенность выдана на шесть месяцев.

Причиной таких перемен стали проблемы с противопожарной безопасностью. По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга цирк с 1 ноября могут закрыть до устранения нарушений. При этом Анатолий Марчевский ранее заявлял журналистам о том, что год выбивал у федерального руководства средства на необходимый ремонт.

Сам теперь уже почти экс-директор цирка сейчас находится в больнице. Он не согласен с последними кадровыми решениями и, возможно, будет бороться. Отметим, что в декабре 2017 года ему удалось через тот же Ленинский райсуд оспорить приказ руководства Росгосцирка о наложении на него дисциплинарного взыскания в виде замечания. В последнее время взаимоотношения между Марчевским и руководством Росгосцирка было сложно назвать хорошими.

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