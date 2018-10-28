На сирийском острове Арвад ждут иностранных туристов

Арвад, Сирия, , 07:47 — REGNUM Единственный в Сирийской Арабской Республике остров Арвад, который находится в Средиземном море в нескольких километрах от портового города Тартус, готов к приему иностранных туристов. Об этом 27 октября заявил журналистам мэр города Арвад Али Нижим.

Стоит отметить, что остров этот довольно небольшой — его площадь всего 6 квадратных километров. Остров застроен практически полностью и на нем в настоящее время проживают пять тысяч человек. основное занятие местных жителей — это рыболовство и строительство лодок.

Арвад действительно очень древнее место. Он был заселен финикийцами во II тыс. до н. э. В египетских источниках Арвад упоминается с XV века до н. э.

Арвад был важным пунктом мореплавания и торговли. Жители Арвада славились как искусные моряки, торговцы, солдаты. Арвад также предоставлял убежище тем, кто спасался от иностранных вторжений. С конца V века до н. э. город чеканил свою монету. В XIV веке до н. э. Арвад в союзе с хеттами враждовал с Египтом. В VIII веке до н. э. подчинился Ассирии, в 604 году до н. э. — Вавилонии. Управлялся Римом, затем его наследницей — Византией.

В конце ХII века, в связи с упадком Византии, остров перешёл под управление крестоносцев. В XIV веке остров попал под власть мусульман.

На острове сохранилась средневековая цитадель, несколько построек периода Османской империи.

Недавно на острове провели генеральную уборку и теперь администрация ожидает притока иностранных туристов, в частности, из Ливана и Кипра.