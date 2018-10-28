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В Финляндии возмутились российской телепередачей «Модный приговор»

Общество

Финская журналистка заявила, что происходящее в передаче вызывает у нее ужас и недоумение

В Финляндии возмутились российской телепередачей «Модный приговор»
RussianStyle
Эвелина Хромченко

Хельсинки, 28 октября 2018, 07:46 — REGNUM  Программа «Модный приговор», выходящая в эфире «Первого канала», унижает достоинство женщин, заявила финская журналистка Черстин Крунвалль в статье в Yle.

Черстин Крунвалль сообщила, что происходящее в передаче вызывает у нее ужас и недоумение. Финская журналистка считает, что «судейская коллегия» и зрители всегда занимают сторону мужа участницы, выступающего в качестве обвинителя, что ставит женщину в проигрышное положение.

Крунвалль отметила, что подобные передачи есть и в Финляндии, но в них женщине предлагают изменить внешний вид ради себя самой, а не ради мужа.

Телепередача «Модный приговор» выходит в эфире «Первого канала» с 2007 года. Ведущие шоу, стилисты и модельеры помогают участникам подобрать новую одежду, изменяющую образ. Отметим, что героями передачи становились не только женщины, но и мужчины.

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