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В новой Москве открыт памятник жертвам политических репрессий

Общество

Стена памяти установлена на территории бывшего спецобъекта НКВД СССР

В новой Москве открыт памятник жертвам политических репрессий
Brattarb
Спецобъект «Коммунарка»

Москва, 28 октября 2018, 07:35 — REGNUM  На территории новой Москвы, где ранее находился спецобъект НКВД СССР «Коммунарка» был открыт мемориал «Стена памяти» и прошла акция поминовения жертв репрессий второй половины 30-х годов XX века.

Согласно архивным материалам ФСБ России, которые были рассекречены в 1991 году, на этом спецобъекте в период с 1937-го по 1941 год были захоронены 6609 человек. Их имена, выявленные по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ, выбиты на новом памятнике.

Большая часть казнённых была осуждена Военной коллегией Верховного суда СССР как участники «правотроцкистского заговора». Большинство захороненных в этом месте — советские руководители разных рангов.

Памятник сооружен усилиями правозащитного общества «Мемориал» и прихода Храма Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Коммунарке по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Стоит отметить, что еще в 90-х годах XX века территория спецобъекта была передана в ведение Русской православной церкви и на ней был построен храм.

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День памяти жертв политических репрессий
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