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Названы страны с самой высокой продолжительностью жизни

Общество

Россия в десятку лидеров не вошла

Названы страны с самой высокой продолжительностью жизни
Ángela Ojeda Heyper
Мадрид

Вашингтон, 27 октября 2018, 18:12 — REGNUM  Испания заняла I место в списке стран с самой высокой продолжительностью жизни, сместив Японию. Такой вывод сделал IHME (Институт оценки состояния здоровья США).

Так, к 2040 г. испанцы будут жить в среднем 85,8 лет, японцы — 85,7 лет. Замыкает тройку лидеров Сингапур (85,4). Далее следуют Италия, Швейцария, Франция, Израиль, Австралия, Люксембург.

Причиной высокой продолжительности жизни в Испании называют средиземноморское питание (много овощей, фруктов, рыбы, при этом мало мяса и яиц).

Стоит отметить, что Россия в десятку лидеров не вошла.

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