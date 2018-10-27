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На аукцион выставят номерной знак автомобиля, в котором разбился Цой

Общество

Данный лот принесли люди, которые узнали о продажах вещей, связанных с музыкантом

На аукцион выставят номерной знак автомобиля, в котором разбился Цой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Цой

Санкт-Петербург, 27 октября 2018, 17:47 — REGNUM  В Санкт-Петербурге планируют выставить на аукцион номерной знак автомобиля «Москвич», в котором в 1990 г. разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой. Торги могут состояться 15 ноября, передает «Пятый канал».

По словам директора аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова, данный лот принесли люди, которые узнали о продажах вещей, связанных с музыкантом. Они утверждают, что номерной знак нашли при разборе гаража под Юрмалой.

Виктор Цой —советскийрок-музыкант, автор песен ихудожник. Основатель и лидеррок-группы"Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах.

По результатамежегодного опросажурнала «Советский экран» за исполнение роли Моро в фильме «Игла» Виктор Цой был признан лучшим актёром 1989 г.

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