Ямал: «Живём на Севере с комфортом и спортивно»

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:09 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) 27 октября 2018 года отметили годовщину общественного регионального портала «Живём на Севере» завершением работ по возведению многофункциональной открытой площадки «Виадук» в центре города. «Виадук» появился в результате голосования новоуренгойцев на сайте живёмнасевере. рф за приоритетный проект в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда». Самых активных в голосовании пользователей портала наградили специальными призами, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника информационно-аналитического управления администрации Анна Вершинина.

С помощью интерактивного портала «Живём на Севере» новоуренгойцы в течение 2018 года участвовали в обсуждениях актуальных городских вопросов, делились идеями, как улучшить жизнь города, высказывали своё мнение, участвуя в более 70 опросах. За благоустройство площадки в центре города проголосовали 45% пользователей из Нового Уренгоя. Назвать её «Виадук» предложила горожанка Ксения Мурзина.

Многофункциональный спортивный комплекс был возведён подрядчиком ООО Уренгойдорстрой» на пустыре площадью полтора гектара за два с половиной месяца. В центре Нового Уренгоя появилась лыжероллерная трасса, мини-футбольное поле, которое в зимнее время преображается в хоккейный корт. Не пустуют тренажёры, скейтпарк, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка. Большой популярностью среди детворы пользуются игровые «разновозрастные» площадки — для детей от 3 до 7 лет, для детей с ограниченными возможностями, а также игровая площадка для детей до 12 лет. Также оборудовано пространство для проведения различных массовых мероприятий, со сценой. Предусмотрено кафе и здание для переодевания, где можно взять спортинвентарь напрокат. Продумано освещение для зимнего времени, есть Wi-Fi, система звукового оповещения и повсеместное видеонаблюдение. Строители соорудили рядом парковку на 45 машиномест.

Праздник годовщины портала «Живём на Севере» получился ярким и незабываемым. Активная пользовательница ресурсов портала Марина Тищенко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила их полезность. Она приехала в Новый Уренгой, когда ей было четыре года, росла и взрослела вместе с городом, и ей небезразлична судьба места, с которым она жизненно связана.

«В Новый Уренгой приехали родители вместе с друзьями и живём мы здесь уже 33 года. Уезжать не собираемся. Портал «Живём на Севере» объединил, сплотил жителей города в добрых начинаниях: благоустройство, оздоровление, организация общегородских праздников, волонтёрство. Участие в позитивном деле улучшения жизни Нового Уренгоя захватывает. Ты непосредственно участник преобразующих событий, тебя слышат ‑ и это здорово. Все хотят, чтобы в месте проживания было комфортно и удобно, чтобы подрастающее поколение развивалось гармонично. На портале мы обсуждали, что нам нужны спортивные, детские площадки, беговые дорожки. В итоге пришли к проекту многофункционального сооружения «Виадук». Здесь созданы все условия для занятия физкультурой для людей разного возраста. Хотелось бы в праздничный день отметить, что благодаря порталу мы не только можем оставить властям города или автономного округа свои вопросы и пожелания, но и увидеть обратную связь и реакцию в виде реальных дел. Удивительно было сегодня получить призы и диплом за активное участие в жизни города. Хотелось сказать, спасибо, что обратили внимание на чаяния новоуренгойцев. Мы когда-то жили в балках, потом в деревянных двухэтажных БАМовских домиках и только потом переехали в благоустроенные квартиры. Так, верится, будет и с благоустройством города — постепенно превратим Новый Уренгой в мировую «газовую столицу», — поделилась впечатлениями жительница Нового Уренгоя Марина Тищенко.

Отметим, по информации пресс-службы правительства ЯНАО, в 2018 году в 35 населённых пунктах арктического региона планируют благоустроить 57 общественных и более 550 дворовых территорий. Все объекты благоустройства прошли детальное общественное обсуждение на региональном портале «Живём на Севере».