Первый канал: Приглашение Мегин Келли в программу «Время» — это ирония

Москва, , 12:37 — REGNUM Российский Первый канал назвал иронией озвученное в эфире программы «Время» ведущим Кириллом Клейменовым приглашение на работу американской телеведущей Мегин Келли, которая может лишится своей работы за якобы расистское высказывание. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Первого канала.

Напомним, в России американская журналистка и телеведущая Мегин Келли прославилась благодаря тому, что она была модератором Петербургского международного экономического форума в 2017 году и брала обширное интервью у российского лидера Владимира Путина.

Руководство телеканала NBC News с 25 октября 2018 года остановила ее участие в съемках на телевидении в связи тем, что она 23 октября 2018 года в эфире отпустила несколько комментариев относительно грима на Хеллоуин, которые руководство посчитало расистскими. Причиной ее увольнения с NBC стала фраза про грим Blackface, который при нанесении делает лицо темнокожим (в США этот грим десятилетиями применяли в театральных сценках для высмеивания афроамериканцев). В эфире популярного ток-шоу Келли заявила, что использование такого грима сейчас допустимо во время Хэллоуина и не является расизмом.

«Где здесь расизм? Но точно будут проблемы, если ты белый человек и делаешь черное лицо на Хэллоуин, или если ты темнокожий, и делаешь лицо белым на этот праздник. В моем детстве это было нормально, но только если ты наряжался в определенного персонажа», — сказала Келли.

Сейчас в NBC идут переговоры о дате окончания сотрудничества с Келли.

Стоит отметить, что телеведущая даже после увольнения мало в чем будет нуждаться. Работая на NBC в год она получала $25 млн. Срок её контракта должен был закончится только через 1 год и 1 месяц, и адвокат Келли намерен потребовать всю сумму которая её полагалась по контракту, а также отступные за его разрыв. В общей сложности Келли рассчитывает получить от NBC от $50 млн до $70 млн.

Недавно вновь ставший ведущим программы «Время» руководитель дирекции информационных программ Первого канала России Кирилл Клейменов в эфире очередной программы в ироничной форме пригласил Келли стать его со ведущей и пойти работать на Первый канал.

Сейчас в пресс-службе Первого канала заявили, что конечно же слова Клеймёнова были иронией, однако, если Келли пришлет свое резюме, то руководство Первого канала его обязательно рассмотрит.