В России пройдёт «Ночь искусств»

Москва, , 12:53 — REGNUM Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в этом году в десятках городов России. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

«Ночь искусств» состоится в ночь с 4 на 5 ноября. В этом году мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства, который будет отмечаться в России 4 ноября.

В акции примут участие сотни учреждений культуры по всей стране. К мероприятию подключились библиотеки, музеи, выставочные залы, театры и концертные залы. По всей стране будет проведено множество выставок, мастер-классов, спектаклей, кинопоказов, концертов и других мероприятий в рамках акции.

О принятии участия в акции уже заявили практически все крупные города России. В частности, в Москве «Ночь искусств» пройдёт на шести площадках. В Калуге мероприятие состоится в Государственном музее истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского, а в Свердловской области запланирован целый ряд мероприятий в рамках акции.

Напомним, что Всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств» проводится в России с 2013 года под эгидой Министерства культуры. В 2017 году в акции приняли участие более двух тысяч учреждений культуры по всей стране. По сложившейся традиции, мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства и проводится непосредственно в день праздника или накануне.

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