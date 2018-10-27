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Японский бизнес готов нанимать иностранцев по новому закону

Общество

14 отраслей корпоративного сектора Японии согласились нанимать на работу иностранцев в соответствии с новым правительственным законом

Токио, 27 октября 2018, 12:47 — REGNUM  Корпоративный сектор Японии уже готов принять иностранных рабочих по новому резидентскому статусу, который правительство намерено внедрить в апреле 2019 года.

В частности, «подписались под нововведением» 14 секторов, в которые входят: гостиничный бизнес, уход за больными, сельское хозяйство, рыболовство, переработка материалов, промышленное оборудование, электроника и электрооборудование, строительство, судостроение, техобслуживание воздушных и наземных транспортных средств, пищевая промышленность.

По сообщению японского информагентства «Джиджи», к началу года сектора должны определиться с характером тестов и испытаний на профпригодность, сдача которых необходима для получения нового резидентского статуса с правом свободного проживания до пяти лет, а не как это было ранее в строго ограниченные сроки.

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Зарубежная хроника
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