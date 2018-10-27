Ирак: загрязнение воды в Басре приведет к вспышке эпидемий

Басра, Ирак, , 12:24 — REGNUM 26 октября Норвежский совет по делам беженцев, неправительственная организация, которая защищает права вынужденных переселенцев, выступила с предупреждением о том, что загрязнение воды в городе Басра в Ираке неминуемо приведет к вспышке различных эпидемий. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, более 280 тысяч детей будут поражены диареей и сыпью разной степени тяжести.

Врачи, работающие на юге Ирака, среди самых вероятных болезней в этих условиях выделяют также холеру.

По информации источника, канализация города переполнена мусором, и система водопроводов не соответствует санитарным нормам.