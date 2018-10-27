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Повара из Сараево побили рекорд по выпечке блинов

Общество

За 7 часов и 22 минуты было приготовлено 12,874 штуки

Повара из Сараево побили рекорд по выпечке блинов
tatyanaui
Блины

Сараево, 27 октября 2018, 10:05 — REGNUM  Повара из Сараево побили предыдущий рекорд книги Гиннесса по выпечке блинов, установленный в Москве, приготовив за 7 часов и 22 минуты 12,874 штуки, сообщает 27 октября агентство Reuters.

Рекорд установили во время фестиваля туризма, проходящего в Сараево. Для изготовления теста для такого количества блинов потребовалось 6 центнеров муки, 400 литров молока и 300 литров растительного масла. За процессом установления рекорда следило 15 наблюдателей.

Общее количество изготовленных за восемь часов блинов превысило 14 тысяч. Все он переданы в дома престарелых, детские дома и розданы нуждающимся.

Отметим, предыдущий рекорд по количеству выпеченных блинов, установленный в Москве в 2017 году, составил 12, 716 штук.

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