В Москве в эти выходные будет дождливо и ветрено

Москва, , 08:10 — REGNUM Дождливую и ветреную погоду обещает на эти выходные, 27 и 28 октября, в Москве Гидрометцентр России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В субботу, 27 октября, температура воздуха днём в столице поднимется до 5…7 градусов тепла. Ночью ожидается 1…3 граудса выше ноля.

В воскресенье, 28 октября, днём будет 4…6 граудсов тепла, ночью ожидаются заморозки, по прогнозам синоптиков, термометр покажет −2…−0 градусов.

При этом в оба дня уик-энда в столице будет облачно, дождь, сила ветра будет 5−10 м/сек с отдельными порывами до 12−17 м/сек. 27 октября ветер ожидается преимущественно южный, в воскресенье — западный.

Атмосферное давление составит 27 октября 744…738 мм рт. ст., 28 октября — 744…754 мм рт. ст.

Ранее сообщалось о том, что на улицы столицы выпал первый снег.

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