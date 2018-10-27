Роспотребнадзор изъял 96 килограмм шавермы в Петербурге

Санкт-Петербург, , 04:58 — REGNUM С начала 2018 года сотрудники Роспотребназора проверили 35 предприятий, продающих шаверму, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка выявила многочисленные требования в области санитарно-эпидемиологического контроля. Были выявлены отсутствие систем водоснабжения, канализации и вентиляции, нарушения в приготовлении блюд и хранении продукции и ингредиентов, несоблюдение правил личной гигиены.

Также Роспотребнадзор выявил несоответствие 36% проб шавермы микробиологическим показателям. В результате проверки было изъято 96 килограмм продукта.

После проверки ведомство передало в судебные органы 27 исков по привлечению владельцев предприятий к административной ответственности.