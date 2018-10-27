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Роспотребнадзор изъял 96 килограмм шавермы в Петербурге

Общество

Она не соответствовала требованиям

Роспотребнадзор изъял 96 килограмм шавермы в Петербурге
Vizu & A. Sdobnikov
Яд

Санкт-Петербург, 27 октября 2018, 04:58 — REGNUM  С начала 2018 года сотрудники Роспотребназора проверили 35 предприятий, продающих шаверму, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка выявила многочисленные требования в области санитарно-эпидемиологического контроля. Были выявлены отсутствие систем водоснабжения, канализации и вентиляции, нарушения в приготовлении блюд и хранении продукции и ингредиентов, несоблюдение правил личной гигиены.

Также Роспотребнадзор выявил несоответствие 36% проб шавермы микробиологическим показателям. В результате проверки было изъято 96 килограмм продукта.

После проверки ведомство передало в судебные органы 27 исков по привлечению владельцев предприятий к административной ответственности.

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