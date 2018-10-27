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В Японии открыли ресторан, где подают «последнюю трапезу» смертников

Общество

Наборы расположены в меню в хронологическом порядке

Токио, 27 октября 2018, 01:20 — REGNUM  В японском Токио открылся ресторан Ningen, где посетители могут заказать блюда, которые ранее заказывали американские преступники перед смертной казнью, сообщает портал Munchies.

Сообщается, что блюда в меню расположены в хронологическом порядке упомянутых в прейскуранте «последних трапез».

Например, первым в меню идет набор блюд, заказанный убийцей Гэри Марком Гилмором, который был расстрелян в штате Юта в 1977 году. Перед смертью он заказал себе гамбургер, жареный картофель, яйцо вкрутую и три шота Jack Daniels.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным некоммерческой организации «Дверь для детей», в Японии есть семьи, у которых не хватает денег на еду: 22,4% зачастую не в состоянии закупать базовый набор продуктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 20% японских семей с низким доходом не могут позволить себе даже еду

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