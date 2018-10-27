В Тольятти отменен концерт рэпера Хаски

Тольятти, Самарская область, , 00:27 — REGNUM Концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в Тольятти, назначенный на 2 ноября, был отменен, говорится в сообщении в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что концерт должен был проходить в клубе Gatsby Bar, однако туда якобы пришли представители прокуратуры и «настоятельно рекомендовали отменить концерт». Владельцы клуба якобы решили не спорить с прокуратурой и отказали в аренде зала под проведение концерта.

Сам музыкант написал, что все претензии прокуратуры и Следственного комитета якобы связаны с его песней «Поэма о Родине», где правоохранители обнаружили призывы к каннибализму.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября московские полицейские задержали рэпера Хаски в связи с имитацией самоубийства. Он повис на альпинистском снаряжении за окном гостиницы «Ритц Карлтон». Своим видом он напугал прохожих, которые обратились в полицию. Полиция задержала автора «перфоманса».

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве задержали рэпера Хаски, имитировавшего самоубийство