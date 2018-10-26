Эхо 1941-го: Ростовские специалисты восстановили кадр из прошлого

Ростов-на-Дону, , 23:35 — REGNUM Известна судьба фотоплёнки, которую донские поисковики обнаружили в ходенедавнего полевого выхода. Ростовские специалистам удалось воссоздать только один кадр, сохранившийся в фотоаппарате политрука, погибшего осенью 1941 года в Неклиновском районе.

ИА REGNUM напоминает, что уникальную находку совершили представитель поискового отряда «Миус-фронт». Рядом с погибшим они обнаружили полевую офицерскую сумку с фотоаппаратом Leica Camera AG, внутри которого находилась отснятая пленка Kodak AG.

Находка поисковиков прошла несколько этапов восстановления. Несмотря на усилия специалистов, из 36 отснятых кадров увидеть удалось всего один. Его пришлось восстанавливать буквально по крупицам, так как плёнка спустя долгие годы просто рассыпалась. Сохранившийся кадр из прошлого отпечатали на современном оборудовании специалисты ростовского филиала ВГИКа.

Историки считают, что на фото запечатлены ополченцы, участники истребительного отряда. «Ястребки», как их называли в народе, в октябре 1941 года первыми приняли удар гитлеровцев. Специалисты занимаются установлением личности героев на фотоснимке.

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