В Израиле открылся Центр инноваций имени Шимона Переса

Иерусалим, , 23:36 — REGNUM 25 октября в Тель-Авиве состоялось официальное открытие Центра инноваций имени Шимона Переса. По сообщениям израильского информационного агентства Israel HaYom, на торжественной церемонии открытия присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с супругой, заместитель председателя КНР Ван Цишань, министры правительств Израиля и КНР, глава совета директоров компании Alibaba Джек Ма и другие.

В Центре представлены различные экспозиции, посвященные 100 событиям, которые превратили Израиль в страну инноваций. Кроме того, десятки израильских стартапов презентовали свои новейшие разработки в различных сферах — от безопасности до сельского хозяйства.

«Открытие Центра мира и инноваций имени Шимона Переса отражает идею о том, что эти две вещи идут рука об руку, — заявил Биньямин Нетаньяху, — Инновации — не только двигатель прогресса, но и двигатель мира». Глава правительства Израиля отметил, что налаживание отношений с рядом арабских государств происходит именно благодаря развитию инноваций.