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В Южной Корее построена плавучая солнечная электростанция

Общество

Мощность станции составит 3,5 мегаватт

Сеул, 26 октября 2018, 23:45 — REGNUM  Крупная южнокорейская энергетическая компания The Korea East-West Power Co. (EWP) провела церемонию открытия плавучей солнечной электростанции для производства экологически чистой энергии. Станция располагается в 120 километрах от Сеула. Выработка электроэнергии ожидается в размере 3,5 мегаватт.

Как сообщило информационное агентство Yonhap 24 октября, солнечная электростанция сможет ежегодно обеспечивать энергией до 1600 домов, а также сократит количество выбросов углекислого газа в атмосферу на 1700 тонн.

У Южной Кореи уже есть успешный опыт строительства солнечных электростанций; их использование снижает уровень загрязнений и выбросов в атмосферу. По словам представителей EWP, жители страны активно поддерживают строительство сооружений подобного типа.

Электростанции компании EWP в совокупности вырабатывают 434 мегаватта экологически чистой энергии, а к 2030 году компания стремится увеличить ее долю в общей выработке электроэнергии в Южной Корее до 25%.

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Зарубежная хроника
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