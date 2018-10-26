В Южной Корее построена плавучая солнечная электростанция

Сеул, , 23:45 — REGNUM Крупная южнокорейская энергетическая компания The Korea East-West Power Co. (EWP) провела церемонию открытия плавучей солнечной электростанции для производства экологически чистой энергии. Станция располагается в 120 километрах от Сеула. Выработка электроэнергии ожидается в размере 3,5 мегаватт.

Как сообщило информационное агентство Yonhap 24 октября, солнечная электростанция сможет ежегодно обеспечивать энергией до 1600 домов, а также сократит количество выбросов углекислого газа в атмосферу на 1700 тонн.

У Южной Кореи уже есть успешный опыт строительства солнечных электростанций; их использование снижает уровень загрязнений и выбросов в атмосферу. По словам представителей EWP, жители страны активно поддерживают строительство сооружений подобного типа.

Электростанции компании EWP в совокупности вырабатывают 434 мегаватта экологически чистой энергии, а к 2030 году компания стремится увеличить ее долю в общей выработке электроэнергии в Южной Корее до 25%.