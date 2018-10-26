На севере Эфиопии задержаны более 200 человек из-за беспорядков

Аддис-Абеба, , 23:18 — REGNUM Силы безопасности штата Тыграй задержали более 200 человек в городах Рая Вая и Рая Кобо. Протестовавшие устраивали погромы и забрасывали полицию камнями и бутылками в знак протеста против угнетения администрацией штата. В результате давки и открытого полицией огня погибли пять человек, еще 35 были ранены. По словам жителей, на данный момент местонахождение большинства задержанных неизвестно. Об этом сообщил 25 октября эфиопский новостной ресурс ESAT.

Ранее, 21 октября специальная полиция штата Тыграй убила пять жителей Аламата — города, расположенного к северу от столицы Аддис-Абебы по маршруту в столицу региона Меккеле.

Причиной протестов стало то, что народ Рая выражает недовольством статусом своего управления, которое находится в руках администрации штата Тыграй. Они утверждают, что они этнические амхара и, следовательно, не должны находиться под управлением тыграйцев. Протесты распространились на поселки Мехони, Раю Вая и Раю Кобо, где жители перекрыли дорогу и остановили автобус, следовавший по маршруту из города Меккеле в столицу Аддис-Абебу. Жители требуют освобождения задержанных.