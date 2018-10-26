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Путин выразил соболезнования королю Иордании в связи с гибелью школьников

Общество

25 октября в Иордании селевой поток смыл автобус со школьниками, ехавшими на экскурсию

Путин выразил соболезнования королю Иордании в связи с гибелью школьников
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 26 октября 2018, 20:33 — REGNUM  Президент России Владимир Путин направил соболезнования королю Иордании Абдалле II в связи с аварией со школьным автобусом на побережье Мёртвого моря, сообщает 26 октября пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью пассажиров экскурсионного автобуса в результате трагического происшествия на побережье Мёртвого моря. Особенно печально, что большинство жертв этой катастрофы — дети», — говорится в тексте послания.

Владимир Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в Иордании вызванный мощными ливнями селевой поток смыл с моста автобус со школьниками, которые ехали на экскурсию в районе Мёртвого моря. По последним данным, в результате ЧП погибли 20 человек, большинство из которых дети.

В связи с трагедией король Иордании отметил запланированный на сегодня официальный визит в Бахрейн.

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