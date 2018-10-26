«Иеромонах» украинских раскольников пропагандирует речи Гитлера в сети

Киев, , 22:03 — REGNUM Так называемый «иеромонах» организации «Киевский патриархат» Богдан Костюк пропагандирует речи нацистского лидера Адольфа Гитлера, сообщают 26 октября украинские «Вести».

По данным с личной страницы Костюка в соцсети Facebook, «иеромонах» активно рассказывает своим читателям об «ораторском мастерстве» Гитлера, а также всячески популяризирует деятельность праворадикальной группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Костюк служит «капелланом» в ВСУ и занимается «патриотическим воспитанием» солдат.

Напомним, раскольники из «Киевского патриархата» всеми силами пытаются добиться легитимации через Константинопольский патриархат. В дальнейшем раскольники планируют присвоить любыми способами имущество УПЦ Московского патриархата, в чем им помогает киевская хунта.