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«Иеромонах» украинских раскольников пропагандирует речи Гитлера в сети

Общество

И поддерживает радикалов

«Иеромонах» украинских раскольников пропагандирует речи Гитлера в сети
Цитата из к/ф «Великий диктатор». реж Чарльз Чаплин. 1940. США

Киев, 26 октября 2018, 22:03 — REGNUM  Так называемый «иеромонах» организации «Киевский патриархат» Богдан Костюк пропагандирует речи нацистского лидера Адольфа Гитлера, сообщают 26 октября украинские «Вести».

По данным с личной страницы Костюка в соцсети Facebook, «иеромонах» активно рассказывает своим читателям об «ораторском мастерстве» Гитлера, а также всячески популяризирует деятельность праворадикальной группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Костюк служит «капелланом» в ВСУ и занимается «патриотическим воспитанием» солдат.

Напомним, раскольники из «Киевского патриархата» всеми силами пытаются добиться легитимации через Константинопольский патриархат. В дальнейшем раскольники планируют присвоить любыми способами имущество УПЦ Московского патриархата, в чем им помогает киевская хунта.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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