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Все подозреваемые в жестоком убийстве 16-летней римлянки задержаны

Общество

Все четверо подозреваемых — нелегальные мигранты

Рим, 26 октября 2018, 18:08 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Италии нашли и задержали всех четверых подозреваемых в резонансном убийстве 16-летней римлянки Дезире Мариотини, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 26 октября.

Все четверо подозреваемых — нелегальные мигранты. Последний из них, гражданин Гамбии, был задержан в Фодже, где пытался скрыться от полиции.

Дезире Мариотини была убита в ночь с 18 на 19 октября. Перед тем, как убить девушку, преступники заставили ее принять наркотики, после чего изнасиловали. Основным видом деятельности подозреваемых, по версии следствия, является торговля наркотиками.

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