В Италии ужесточат наказания за сексуальное насилие

Рим, , 18:01 — REGNUM Наказания за сексуальное насилие в Италии будут ужесточены, заявил в пятницу, 26 октября, министр юстиции Альфонсо Бонафеде, сообщает Il Messaggero.

Министр напомнил, что такое намерение содержится и в коалиционном контракте правительства «Движения 5 звезд» и «Лиги», подписанном в мае 2018 года.

Проблема является актуальной для Италии, особенно в некоторых ее районах, добавил Бонафеде.

Дискуссия о наказаниях за сексуальное насилие началась после резонансного убийства группой мигрантов 16-летней римлянки Дезире Мариотини. Перед тем как убить девушку, преступники заставили ее принять наркотики, после чего изнасиловали. 26 октября все четыре предполагаемых преступника были задержаны.

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