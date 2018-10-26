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В Италии ужесточат наказания за сексуальное насилие

Общество

Дискуссия началась после резонансного убийства 16-летней римлянки группой мигрантов

В Италии ужесточат наказания за сексуальное насилие
Уильям Хогарт. Совершенная жестокость. 1750

Рим, 26 октября 2018, 18:01 — REGNUM  Наказания за сексуальное насилие в Италии будут ужесточены, заявил в пятницу, 26 октября, министр юстиции Альфонсо Бонафеде, сообщает Il Messaggero.

Министр напомнил, что такое намерение содержится и в коалиционном контракте правительства «Движения 5 звезд» и «Лиги», подписанном в мае 2018 года.

Проблема является актуальной для Италии, особенно в некоторых ее районах, добавил Бонафеде.

Дискуссия о наказаниях за сексуальное насилие началась после резонансного убийства группой мигрантов 16-летней римлянки Дезире Мариотини. Перед тем как убить девушку, преступники заставили ее принять наркотики, после чего изнасиловали. 26 октября все четыре предполагаемых преступника были задержаны.

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